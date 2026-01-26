Sasio in concerto all’Auditorium Novecento per la presentazione ufficiale dell' album omonimo

Venerdì 30 gennaio all’Auditorium Novecento di Napoli si terrà il concerto di Sasio, dedicato alla presentazione del suo album di debutto omonimo, pubblicato il 24 ottobre da La Tempesta Dischi. L’evento offre l’occasione di ascoltare dal vivo le tracce di un progetto musicale che si propone di consolidare la sua presenza nel panorama italiano.

Venerdì 30 gennaio, all’Auditorium Novecento di Napoli, appuntamento con il concerto di SASIO per la presentazione del suo album di debutto omonimo, pubblicato lo scorso 24 ottobre da La Tempesta Dischi. Articolato in undici brani, l’album scava a fondo nell’esperienza personale di Sasio: il mestiere di muratore, il rapporto contraddittorio con Napoli, la vita nella penisola flegrea e la passione viscerale per la musica. Tra italiano e napoletano, l’artista dà voce a rabbia, assenza e desiderio di riscatto. Un canto di resistenza immerso in un mondo di contrasti, capace di toccare corde intime nei momenti più introspettivi e di esplodere in un grido collettivo nei brani più diretti.🔗 Leggi su Napolitoday.it

