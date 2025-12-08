Esce il nuovo album del gruppo ternano AMBULANCE vs AMBULANCE | Angelo Badalamenti is our Elvis

Il duo umbro AMBULANCE vs AMBULANCE presenta il loro nuovo album,

Il duo umbro AMBULANCE vs AMBULANCE, formato da Marco “Logan” Biagetti (chitarra e basso) e Giovanni “Giangi” Natalini (batteria, synth ed elettronica), annuncia l’uscita del nuovo disco Angelo Badalamenti is our Elvis, un omaggio al genio di David Lynch e, in particolare, al compositore Angelo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

