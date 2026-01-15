Parcheggio Stazione di Acerra | il Movimento 5 Stelle chiede un intervento immediato per decoro e sicurezza

Il Movimento 5 Stelle ha sollecitato un intervento urgente per migliorare il decoro e la sicurezza nel parcheggio della stazione di Acerra. L’area, di importanza strategica per pendolari e studenti, necessita di interventi concreti per garantire condizioni più sicure e un aspetto più curato. La richiesta mira a valorizzare un servizio essenziale, promuovendo una maggiore tutela degli utenti e un miglioramento complessivo dell’ambiente urbano.

Decoro urbano e sicurezza al centro della richiesta del M5S: “Un’area strategica per pendolari e studenti non può restare nel degrado”. Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Acerra ha formalmente richiesto al Comune un intervento urgente per il parcheggio della Stazione di Acerra, in Via dei Mille, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da cittadini, lavoratori e studenti che quotidianamente utilizzano l’area. La situazione attuale del parcheggio presenta criticità evidenti: presenza di rifiuti, condizioni di scarso decoro urbano e una crescente percezione di insicurezza per le autovetture parcheggiate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Parcheggio Stazione di Acerra: il Movimento 5 Stelle chiede un intervento immediato per decoro e sicurezza Leggi anche: Il Movimento 5 Stelle Acerra inaugura una bacheca di poesie e una casetta del libro Leggi anche: Acerra, il MoVimento 5 Stelle incontra la città: “La politica torni tra le persone” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Parcheggio Stazione di Acerra: il Movimento 5 Stelle chiede un intervento immediato per decoro e sicurezza. Nuova accessibilità alla stazione Porto di Vasto - Infrastrutture Nuova accessibilità alla stazione Porto di Vasto Rete Ferroviaria Italiana accoglie la richiesta di Abruzzo in Movimento e Comune: si farà la rampa d'accesso al parcheggio ampliato ... rainews.it "Anno nuovo, disagi vecchi. Il parcheggio della Stazione TAV di #Afragola è, come al solito, al completo e noi restiamo intrappolati e perdiamo il treno. Un’ora di attesa solo per entrare, senza aver trovato poi posto, qualcuno in coda si è sentito male e non rius facebook È successo poco prima delle 19 nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.