Arrestato mentre ruba in casa | scatta l' allarme e l' intervento è immediato
Nella sera del 30 dicembre, i carabinieri di Mestre hanno arrestato un uomo di 38 anni per furto aggravato durante un tentativo di furto in una casa. L’arresto, avvenuto grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine in seguito all’allarme, è stato convalidato il 31 dicembre. Attualmente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti.
È ai domiciliari, dopo la convalida dell'arresto il 31 dicembre, il 38enne italiano che nella sera del 30 dicembre i carabinieri di Mestre, nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, hanno arrestato per furto aggravato. I militari lo hanno bloccato all'interno di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
