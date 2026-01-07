Arrestato mentre ruba in casa | scatta l' allarme e l' intervento è immediato

Nella sera del 30 dicembre, i carabinieri di Mestre hanno arrestato un uomo di 38 anni per furto aggravato durante un tentativo di furto in una casa. L’arresto, avvenuto grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine in seguito all’allarme, è stato convalidato il 31 dicembre. Attualmente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti.

