Meteo nebbie fitte e smog alle stelle | cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Un mix pericoloso di nebbia fitta e inquinamento elevato sta interessando diverse aree del Paese. In questi giorni, i livelli di polveri sottili (PM10 e PM2.5) stanno salendo ben oltre le soglie di sicurezza, complice una configurazione atmosferica poco favorevole al ricambio d’aria. La stabilità garantita da un anticiclone in rinforzo e l’assenza quasi totale di vento impediscono infatti la dispersione degli inquinanti. Secondo le previsioni, da domenica 7 dicembre il ritorno della nebbia sarà significativo soprattutto sulle pianure del Nord, con banchi molto fitti e persistenti nelle ore mattutine e serali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

