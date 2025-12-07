Meteo nebbie fitte e smog alle stelle | cosa ci aspetta nei prossimi giorni
Un mix pericoloso di nebbia fitta e inquinamento elevato sta interessando diverse aree del Paese. In questi giorni, i livelli di polveri sottili (PM10 e PM2.5) stanno salendo ben oltre le soglie di sicurezza, complice una configurazione atmosferica poco favorevole al ricambio d’aria. La stabilità garantita da un anticiclone in rinforzo e l’assenza quasi totale di vento impediscono infatti la dispersione degli inquinanti. Secondo le previsioni, da domenica 7 dicembre il ritorno della nebbia sarà significativo soprattutto sulle pianure del Nord, con banchi molto fitti e persistenti nelle ore mattutine e serali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Settimana con clima mite e nebbie al Nord » #meteo su Vai su X
Meteo: Nebbie fitte e Smog alle stelle, cosa ci aspetta nei prossimi giorni - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: Nebbie fitte e Smog alle stelle, cosa ci aspetta nei prossimi giorni - Uno scenario di questo tipo favorirà purtroppo l'accumulo di smog nei bassi strati con conseguente peggioramento della qualità dell’aria in particolare intorno alle grandi aree urbane e non solo dove ... Segnala ilmeteo.it
Meteo, anticiclone protagonista. Tempo stabile ma nebbie e smog - Crescente probabilità di formazione di nebbie e progressivo accumulo di sostanze inquinanti ... Da meteo.it
Meteo: aria PESSIMA per giorni, in queste zone c’è una densa coltre di SMOG - E con tale aggettivo non vogliamo indicare che ci sarà maltempo da pioggia ma ... Come scrive msn.com