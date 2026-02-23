Allarme sicurezza a Salerno Celano FI | Basta proclami ecco le nostre proposte

Roberto Celano, consigliere regionale e segretario di Forza Italia, denuncia che l’aumento di furti e aggressioni nel centro storico di Salerno deriva dalla mancanza di interventi concreti. La ristoratrice locale ha descritto episodi di spaccio e sparatorie che preoccupano la comunità. Celano chiede azioni immediate e propone soluzioni pratiche per migliorare la sicurezza. La situazione si aggrava giorno dopo giorno e richiede una risposta rapida.

Il consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia Roberto Celano interviene con fermezza sull’allarme sicurezza nel centro storico di Salerno, rilanciato in questi giorni dalla denuncia pubblica di una storica ristoratrice che ha parlato apertamente di spaccio, spari, desertificazione commerciale e assenza di risposte concrete. “Le preoccupazioni espresse dagli operatori commerciali – dichiara Celano – sono le stesse che come Forza Italia denunciamo da tempo in tutte le sedi istituzionali. Non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno strutturale che sta progressivamente compromettendo la vivibilità del centro storico e di diversi quartieri della città”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

"Più attenzione al decoro urbano e alla sicurezza stradale: ecco le nostre proposte"Federica Ubaldi presenta quattordici mozioni al bilancio dedicate a decoro urbano, raccolta dei rifiuti, mobilità e sicurezza stradale, segnando un impegno concreto per migliorare la qualità della vita cittadina e rafforzare l’attenzione verso tematiche fondamentali per il benessere della comunità.

Scafati, il PD: "Grave emergenza sicurezza, ecco le nostre proposte e la mozione dei consiglieri comunali"Il PD di Scafati evidenzia l’urgenza di affrontare l’emergenza sicurezza nella città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Allarme sicurezza a Sarno: l'appello di Agovino (Forza Italia) contro l'escalation di criminalità e violenza; Allarme furti e rapine a Salerno, il M5S: 'La città merita sicurezza, non propaganda'; Furto con spaccata in centro a Salerno: colpo nella notte ad una gioielleria. Cresce l’allarme sicurezza; Allarme sicurezza nel centro cittadino di Salerno, la denuncia di una ristoratrice al Mattino di Salerno.

Allarme sicurezza a Torrione, artigiani ed esercenti lanciano l’SOS: Così si rischia la tenuta economicaStampa La CLAAI, da sempre al fianco degli artigiani e dei commercianti del territorio, esprime profonda preoccupazione per il crescente clima di insicurezza che si sta registrando nella città di e, ... salernonotizie.it

Emergenza costa a Salerno: l’allarme della FenealUil su dissesto e cantieriCrisi strutturale sul litorale salernitano: Patrizia Spinelli (Fenealuil) chiede un piano straordinario di messa in sicurezza e l'apertura immediata dei cantieri ... infocilento.it

E’ sempre più allarme sicurezza e vivibilità nel Centro cittadino di Salerno. Sono ormai numerosi gli esposti e le denunce di cittadini e commercianti su episodi di microcriminalità. “Viviamo una situazione veramente pesante – ha denunciato, Sabrina Prisco - facebook.com facebook

Strada distrutta e ponte pericolante, allarme sicurezza sulla Sp 13 x.com