alla scoperta di imprese vincenti la top 10 di toscana e umbria

Stefano B. ha visitato una delle imprese vincenti per il suo ruolo nella crescita locale. La sua visita ha portato a un confronto diretto con i titolari, evidenziando come il successo sia legato all'innovazione e alla determinazione. Durante l'incontro, sono stati analizzati i progetti di espansione e le strategie per rafforzare il mercato regionale. Questo appuntamento fa parte di un ciclo dedicato alle eccellenze imprenditoriali nel centro Italia.

Alla scoperta di dieci " Imprese Vincenti " fra Toscana e Umbria. Si è tenuto a Firenze il secondo incontro dei quindici previsti nell’omonimo programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese. Dieci piccole e medie imprese (Pmi) della Toscana e dell’Umbria hanno raccontato, nel corso dell’evento, i progetti di crescita in Italia e all’estero: F.O.M.A.P. di Perugia che opera nel settore aerospazio; Yachtline Arredomare di Bientina (Pi) che realizza arredi di lusso per yacht e dimore di prestigio; Maflex di Lucca attiva nella meccanica; Pellemoda di Empoli per la moda; Anico Paper Flex di Larciano (Pt); Capp Plast di Prato, Faggi Enrico di Sesto Fiorentino (Fi) e Masoni Industria Conciaria di Santa Croce sull’Arno (Pi) per la produzione; Cubit Innovation Labs di Cascina (Pi) per i servizi alle aziende e Rifinizione Penny di Prato per i tessuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"La Proietti svende l'Umbria alla Toscana, sottomessi agli interessi di Giani"Il recente accordo tra la presidente dell'Umbria Stefania Proietti e il presidente della Toscana Eugenio Giani, siglato a Monte Santa Maria Tiberina, ha suscitato reazioni nel centrodestra regionale.

Non solo Firenze: il viaggio di Gianmaria Vassallo alla scoperta della Toscana più autenticaGianmaria Vassallo ha deciso di andare oltre le mete più note e scoprire la Toscana autentica.

