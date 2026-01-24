La Proietti svende l' Umbria alla Toscana sottomessi agli interessi di Giani
Il recente accordo tra la presidente dell'Umbria Stefania Proietti e il presidente della Toscana Eugenio Giani, siglato a Monte Santa Maria Tiberina, ha suscitato reazioni nel centrodestra regionale. La decisione ha generato diverse interpretazioni riguardo agli interessi e alle implicazioni per entrambe le regioni, sollevando questioni sulla gestione delle relazioni interregionali e sulla coerenza delle scelte politiche adottate.
Il patto tra l'Umbria e la Toscana, firmato dalla presidente Stefania Proietti e dal presidente Eugenio Giani a Monte Santa Maria Tiberina, non piace al centrodestra regionale. Secondo Enrico Melasecche, Donatella Tesei (Lega Umbria), Eleonora Pace, Paola Agabiti, Matteo Giambartolomei (Fratelli.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Patto Umbria-Toscana, Proietti e Giani siglano l’accordo su acqua, sanità, trasporti e culturaÈ stato firmato un accordo tra Umbria e Toscana, con Proietti e Giani, che coinvolge quattro settori chiave: acqua, sanità, trasporti e cultura.
Azione alla Giunta Proietti: "Equità per Terni e l'Orvietano. La coesione dell'Umbria passa per i servizi reali"Azione alla Giunta Proietti: “Equità per Terni e l'Orvietano.
Opposizione, 'Proietti svende l'Umbria alla Toscana'Altro che cooperazione istituzionale, con il cosiddetto 'Protocollo d'intesa' siglato tra la Regione Umbria e la Regione Toscana, la Giunta Proietti compie un vero e proprio atto di resa politica, ... ansa.it
Regione, la presidente Proietti: «Per il 2026 svolta sanità e Zes per tutta l'Umbria». Nodo di Perugia, chiesto il progetto a Mit e AnasL’anno che verrà poggia su almeno tre capisaldi per la sfida dell’Umbria «per tutti e con tutti» targata Stefania Proietti: il piano socio sanitario regionale, la Zes da allargare in modo selettivo e ... ilmessaggero.it
Alla fine la tentazione del “vale tutto” è stata troppo forte: il fronte del Sì al referendum ieri ha tentato di reclutare anche il capo dello Stato Sergio Mattarella (di Ilaria Proietti) - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.