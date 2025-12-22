Santo Stefano al casale di Balsignano

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santo Stefano al Casale di Balsignano rappresenta un esempio significativo dell’architettura medievale in Puglia. Il sito conserva edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici che testimoniano il passato storico e culturale della regione. La sua presenza contribuisce a mantenere viva la memoria delle tradizioni locali e dell’arte religiosa, rendendolo un luogo di interesse storico e artistico da preservare.

Balsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. a rendere speciale la visita è l'aspetto naturalistico, un uliveto secolare immerso nella quiete della campagna pugliese che, unito al ricco palinsesto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

santo stefano al casale di balsignano

© Baritoday.it - Santo Stefano al casale di Balsignano

Leggi anche: Alla scoperta del casale di Balsignano

Leggi anche: Alla scoperta del casale di Balsignano - Modugno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.