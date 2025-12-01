Mens Sana da applausi! Casale travolto Biancoverdi alla settima vittoria di fila
MENS SANA 90 CASALE M. 56 MENS SANA: Pannini 9, Perin 9, Calviani 3, Cerchiaro 10, Yarbanga 8, Pucci 4, Cesaretti 2, Lodoli 4, Moretti, Nepi 4, Prosek 20, Jokic 17. Allenatore Vecchi. CASALE MONFERRATO: Bertaina 2, Sirchia 10, Alberione 10, Galdiolo 10, Comin, Avonto 10, Francione 2, Ruiu 5, Ravioli, Raiteri 3, Azzano 4, Buscaldi. Allenatore Degiovanni. Parziali: 22-9, 47-28, 66-44. SIENA – Una bella Note di Siena Mens Sana vince la settima gara consecutiva liquidando già in avvio la pratica Junior Casale Monferrato. Troppo ampio infatti il divario con i volenterosi ma spuntati piemontesi che sono stati in partita solo nei minuti iniziali per poi sciogliersi, letteralmente, dopo pochi possessi di fronte ad una formazione, quella biancoverde, che sembra in evidente crescita tecnica e mentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
