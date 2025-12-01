Colleferro Biblioteca Comunale Riccardo Morandi Martedì 2 Dicembre presentazione del libro Storia di un Sindaco di Simone Uggetti e Arianna Ravelli

Nell'ambito del Ciclo di incontri "Conversazioni con gli Autori", presso la Biblioteca comunale "Riccardo Morandi" di Colleferro, Martedì

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”. Martedì 2 Dicembre presentazione del libro “Storia di un Sindaco” di Simone Uggetti e Arianna Ravelli

