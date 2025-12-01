Colleferro Biblioteca Comunale Riccardo Morandi Martedì 2 Dicembre presentazione del libro Storia di un Sindaco di Simone Uggetti e Arianna Ravelli
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nell’ambito del Ciclo di incontri “Conversazioni con gli Autori”, presso la Biblioteca comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, Martedì L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? “Ti voglio bene” – Un incontro di grande valore umano Si è svolto questa mattina, presso la Biblioteca Comunale Morandi di Colleferro, l’incontro di sensibilizzazione dedicato alle relazioni, al rispetto reciproco e alla Giornata del 25 Novembre. Un sincero - facebook.com Vai su Facebook
Biblioteca comunale Colleferro - La Biblioteca comunale, intitolata a Riccardo Morandi, è ospitata nei locali del complesso edilizio ex- Come scrive exibart.com
Colleferro, arriva Fondazione Ampioraggio - A pochi mesi dall’edizione 2025 di Jazz’Inn, il percorso di innovazione territoriale prosegue e trova a Colleferro una nuova tappa, dove visione, comunità e progettazione condivisa si intrecciano in u ... Si legge su mediterranews.org