Ecofor fiabe weekend finale Installazioni incontri e giochi Un messaggio per tutte le età

Più di quattromila persone fra bambini e adulti hanno affollato finora i dieci teatri in cui si svolgono fino a domani i quasi 50 eventi di Ecofor Fiabe 2026, il festival sulla sostenibilità ambientale organizzato da Ecofor Service Spa. La rassegna ha approfondito due temi che si sono rivelati particolarmente avvincenti: le nuvole, la cui varietà di forme e funzioni riporta alla complessità del mondo contemporaneo, e la natura selvaggia, simbolo di inesauribile bellezza e meraviglia. Ecco il programma di oggi e domani per gli ultimi eventi. Oggi al Teatro Era di Pontedera, alle 10, spettacolo Goccia dopo goccia (adatto ai ragazzi dai 15 anni in su e agli adulti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

