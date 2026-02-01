Il Napoli si muove sul mercato estivo e punta forte su Alisson Santos, l’esterno offensivo brasiliano dello Sporting Lisbona. La società azzurra cerca di chiudere l’affare per rinforzare l’attacco di Antonio Conte. Intanto, l’Atalanta e il Fenerbahçe si contendono Lookman, in un’estate di trattative intense e mercato sempre più caldo.

Il Napoli si muove con decisione sul mercato estivo, puntando dritto su Alisson Santos, esterno offensivo brasiliano dello Sporting Lisbona, per rinforzare il reparto d’attacco di Antonio Conte. L’operazione, in fase avanzata, prevede un prestito oneroso di tre milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, una cifra che potrebbe diventare definitiva in caso di prestazioni positive. Il calciatore, classe 2002, ha già rifiutato proposte da squadre della Liga spagnola per accettare l’invito del presidente Aurelio De Laurentiis. Il contratto con il club azzurro dovrebbe essere firmato per durare fino al 2031, segnando un investimento strategico per il futuro del reparto offensivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte punta su Alisson Santos, Atalanta e Fenerbahçe si contendono Lookman in un’estate di mercato intensa.

Approfondimenti su Alisson Santos

In queste ultime ore il mercato del Napoli si complica.

Il Napoli spinge per chiudere l’acquisto di Alisson Santos.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Alisson Santos

Argomenti discussi: Il Napoli ha il sì di Alisson Santos: accordo verbale per battere la concorrenza; Pedullà: Conte decide stasera su Marianucci e Ambrosino, novità su Alisson Santos; Napoli-Chelsea finisce male per Conte: è fuori dalla Champions! Tutte le dichiarazioni; Le notizie di calciomercato del 29 gennaio 2026: Juve, Kolo Muani si allontana. Napoli e Roma su Sulemana.

Di Leonardo: Napoli, occhi su Alisson Santos. Vanoli lancia Kean, Conte risponde con HojlundNel corso di 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Di Leonardo, giornalista direttore di Tuttofantacalcio. ilnapolionline.com

Retroscena Cds - Alisson, decisiva la sua volontà e la telefonata di ConteAlisson Santos, ormai ci siamo: il Napoli è pronto a chiudere l’acquisto dell’ala sinistra brasiliana dello Sporting Lisbona e lui si prepara a volare in Italia. Lo racconta ... tuttonapoli.net

Il Napoli è pronto a chiudere un colpo sull'esterno: è in arrivo Alisson Santos dallo Sporting Lisbona, per circa 20 milioni di euro. - facebook.com facebook

Tramontata la pista Sulemana, il club azzurro ha accelerato e chiuso per #AlissonSantos L'ala sinistra brasiliana dello Sporting Lisbona è ormai pronta a sbarcare in Italia x.com