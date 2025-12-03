Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione | la storia celebrata in 63 esemplari

Le nuove auto prodotte da Stellantis celebrano con una serie in edizione limitata il mito del Quadrifoglio. Saranno proposte con verniciature personalizzate, ispirate al rosso dell'Alfa Romeo 33 Stradale, interni numerati e dettagli in fibra di carbonio a vista. Il motore scelto è il V6 2.9 biturbo da 520 Cv, con scarico Akrapovi?. Due instant classic destinate a un ristretto numero di collezionisti di mezzo mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione: la storia celebrata in 63 esemplari

