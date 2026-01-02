Alfa Romeo 2026 | un anno di transizione tra Tonale restyling Junior MY26 e serie Milano Cortina in attesa di Giulia e Stelvio

Nel 2026 Alfa Romeo si presenta come un anno di transizione, con aggiornamenti mirati tra il restyling del Tonale, le nuove versioni Junior MY26 e la serie speciale “Milano Cortina”. Si tratta di un periodo di preparazione in attesa del lancio delle future generazioni di Giulia e Stelvio, segnando un passo importante nel percorso di rinnovo del marchio.

Per Alfa Romeo il 2026 si annuncia come un anno di passaggio: poche rivoluzioni, ma una serie di aggiornamenti mirati che accompagnano il marchio verso il vero cambio di era atteso con le nuove Giulia e Stelvio. Nel frattempo, la strategia è chiara: tenere alta l’attenzione sul prodotto con un restyling importante per la Tonale, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

