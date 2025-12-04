Palermo si prospetta un grande bivio per la squadra rosanero La situazione attuale
Palermo, bivio importante per decidere quella che sarà la stagione della squadra rosanero. Il punto Il Palermo si trova di fronte a un bivio cruciale della sua stagione. Se il rendimento casalingo, con due cinquine consecutive senza subire gol, fa sognare i tifosi, il cammino lontano dal “Barbera” preoccupa e rischia di frenare le ambizioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
GDS - LA SQUADRA AL LAVORO. GOMES PUO' RIENTRARE, GYASI E' OUT di Redazione ForzaPalermo.it La preparazione del Palermo in vista della sfida di sabato contro la Carrarese è ripresa ieri pomeriggio, al centro sportivo di Torretta, e si prospetta un
Palermo: Nasce 'Città Esercito' Tenente Onorato' - La nascita di un grande impianto sportivo polifunzionale a Palermo a disposizione della collettività, che consentirà di razionalizzare e valorizzare gli immobili militari ... Da iltempo.it