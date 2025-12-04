Palermo si prospetta un grande bivio per la squadra rosanero La situazione attuale

Palermo, bivio importante per decidere quella che sarà la stagione della squadra rosanero. Il punto Il Palermo si trova di fronte a un bivio cruciale della sua stagione. Se il rendimento casalingo, con due cinquine consecutive senza subire gol, fa sognare i tifosi, il cammino lontano dal “Barbera” preoccupa e rischia di frenare le ambizioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Palermo, si prospetta un grande bivio per la squadra rosanero. La situazione attuale

