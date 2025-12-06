Il calendario completo del Mondiale con le incognite playoff Toronto Los Angeles e Seattle | attesa Italia

Roma, 6 dicembre 2025 – Ovviamente è ancora tutta teoria, perché per arrivare a giocarsi i mondiali l’Italia dovrà prima superare i playoff, ovvero la semifinale contro l’Irlanda del Nord a Bergamo e poi una tra Bosnia Erzegovina e Galles in trasferta. Ma da oggi è noto anche il calendario del girone in cui gli azzurri finirebbero in caso di qualificazione, con date e sedi di gioco. Chi uscirà dal playoff ’A’ dell’Europa debutterà in casa contro il Canada a Toronto venerdì 12 giugno, poi la Svizzera giovedì 18 giugno a Los Angeles e il Qatar, a Seattle mercoledì 24 giugno. Tutte queste partite saranno alle 21 ora italiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il calendario completo del Mondiale (con le incognite playoff). Toronto, Los Angeles e Seattle: attesa Italia

