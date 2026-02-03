Filming Italy – Los Angeles | sta per iniziare il Festival che unisce Italia e America

Sta per partire l’undicesima edizione di Filming Italy – Los Angeles, il festival che mette in contatto Italia e America nel mondo del cinema. La rassegna, creata e diretta da Tiziana Rocca, si svolgerà dal 10 al 14 febbraio a Los Angeles, con il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura e del Consolato Generale d’Italia. L’evento promette di riunire attori, registi e produttori italiani e statunitensi, pronti a scoprire nuove opportunità di collaborazione.

