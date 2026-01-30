Le strade italiane registrano una riduzione delle vittime, ma i numeri non devono abbassare la guardia. I giovani sono chiamati a fare la loro parte, perché la prevenzione passa anche attraverso comportamenti più attenti e responsabili. Le autorità continuano a sensibilizzare, ma resta fondamentale che ognuno diventi consapevole dei rischi. La strada, infatti, resta un luogo fragile e bisogna sempre mantenere alta l’attenzione.

Quando i numeri raccontano una diminuzione delle vittime, ma ricordano che la strada resta un luogo fragile, la prevenzione diventa una responsabilità collettiva. È partendo da questa consapevolezza che si è svolto questa mattina, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, l'incontro formativo della campagna " Sii Saggio, Guida Sicuro ", dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Meridiani – APSSD nell'ambito della dodicesima edizione del progetto sostenuto dalla Regione Campania e attuato dall'ANCI Campania, ha coinvolto le classi quinte degli istituti Amatucci, De Luca e Marone di Avellino, che hanno partecipato con grande attenzione e interesse al confronto con le istituzioni e gli esperti.

Sicurezza stradale: la prevenzione passa dai giovani

