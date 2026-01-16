Campionati di Economia e Finanza 2026 | iscrizioni scuole dal 26 gennaio al 26 febbraio NOTA
Dal 26 gennaio al 26 febbraio 2024, le scuole possono iscriversi ai Campionati di Economia e Finanza 2026, organizzati dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questa iniziativa, inserita nel Programma per la Valorizzazione delle Eccellenze, mira a promuovere le competenze in ambito economico e finanziario tra gli studenti delle scuole italiane.
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove anche per l’anno scolastico 20252026 i Campionati di Economia e Finanza, inseriti nel Programma per la Valorizzazione delle Eccellenz L’organizzazione dell’edizione è affidata all’Associazione Students Lab Italia, ente aggiudicatario della gestione del progetto. La competizione si svolge in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali, coinvolgendo anche le articolazioni territoriali. La fase finale si terrà a Cattolica (RN), in data ancora da definire. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
