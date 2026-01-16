Campionati di Economia e Finanza 2026 | iscrizioni scuole dal 26 gennaio al 26 febbraio NOTA

Dal 26 gennaio al 26 febbraio 2024, le scuole possono iscriversi ai Campionati di Economia e Finanza 2026, organizzati dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questa iniziativa, inserita nel Programma per la Valorizzazione delle Eccellenze, mira a promuovere le competenze in ambito economico e finanziario tra gli studenti delle scuole italiane.

