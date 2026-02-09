Uil Pensionati al via la fase congressuale | dibattiti relazioni e partecipazione attiva

A Messina si apre ufficialmente la fase congressuale della Uil Pensionati. Durante gli incontri, i rappresentanti discutono di questioni legate alle pensioni e ascoltano le esigenze degli iscritti e delle realtà locali. La partecipazione è attiva e i dibattiti si concentrano sui problemi concreti delle persone anziane e delle famiglie. La Uil punta a rafforzare il senso di comunità e a portare avanti le istanze dei pensionati sul territorio.

Entra nel vivo anche a Messina la stagione congressuale della Uil, un percorso che coinvolgerà tutte le strutture dell’organizzazione sindacale in un ampio momento di partecipazione democratica e confronto con iscritti e realtà sociali del territorio.Martedì 10 febbraio, a partire dalle ore 9.30.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Uil Pensionati Uil Pensionati, al via la fase congressuale: al via il congresso territoriale A Messina oggi è iniziato il congresso territoriale della Uil Pensionati. Con l'inaugurazione dell'area giochi alla Rocca di Albornoz la Uil Marche ha aperto la fase pre congressuale Questa mattina a Sassoferrato, la Uil Marche ha inaugurato ufficialmente l’area giochi alla Rocca Albornoz. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Uil Pensionati Argomenti discussi: Servizio civile anziane e anziani attivi: la proposta al Convegno Uilp-Cnel; CONCLUSE LE ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI DELLA UIL PENSIONATI MARCHE: OCCASIONE DI INCONTRO E DI CONFRONTO NEL SEGNO DEI VALORI - Uil Marche - Il sindacato delle persone; UIL Messina, al via la campagna congressuale: il XIX Congresso si terrà il 9 aprile; Congresso Uilp Abruzzo. Si apre con i pensionati la stagione congressuale della UilLa categoria dei Pensionati della Uil Messina apre la stagione congressuale del sindacato. Martedì 10 febbraio 2026, presso la sede della Cassa Edile, in via Volta (Zir), con inizio alle 9,30, si ... messinaoggi.it Uil Pensionati Messina, tutto pronto per il XIII Congresso territoriale | INFOSi è aperta, anche nel nostro territorio, la campagna congressuale della Uil che vedrà il pieno coinvolgimento di tutte le strutture dell’organizzazione sindacale in un bagno di democrazia e di con ... strettoweb.com Francesco De Biase, Segretario della Uil Pensionati Calabria, denuncia a Catanzaro il collasso del sistema di assistenza per gli over 65. facebook Uil Pensionati, in Calabria criticità per 150mila persone non autosufficienti. De Biase: "L'assistenza domiciliare integrata raggiunge appena il 30% dei calabresi" #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.