Giornate formative al Villaggio dei Ragazzi | ampia partecipazione e riconoscimento del progetto educativo

Le giornate formative al Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni hanno riscosso grande successo, coinvolgendo numerosi studenti di terza media e loro famiglie. L'evento ha permesso di presentare in modo approfondito l'offerta educativa delle scuole secondarie di secondo grado, rafforzando il progetto educativo promosso dalla Fondazione.

© Casertanews.it - Giornate formative al Villaggio dei Ragazzi: ampia partecipazione e riconoscimento del progetto educativo La Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni ha concluso con esiti positivi le due giornate formative dedicate alla presentazione dell’offerta educativa delle scuole secondarie di secondo grado, registrando una partecipazione significativa di studenti di terza media e famiglie provenienti. Casertanews.it Giornate sportive di fine anno al Centro Acquarone per l'Istituto Tecnico Statale di Chiavari Open Day Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, grande successo per l’orientamento scolastico 2025 - Successo di partecipazione per le due giornate di orientamento organizzate dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi, che hanno registrato un'affluenza massiccia di studenti di terza media e famiglie da ... casertaweb.com

Maddaloni, Villaggio dei Ragazzi: l’Ateneo «chiama» talenti - Ripartenza, rilancio delle attività didattiche ed educative, apertura innovativa dei servizi residenziali alle ragazze e, per la prima volta, inaugurazione del ... ilmattino.it

Nelle giornate del 3 e 4 dicembre si sono tenute presso l’Anatomy Lab di Humanitas University due sessioni formative dedicate agli studenti del #Master di II livello in Chirurgia Ginecologica Oncologica, diretto dalla prof.ssa Domenica Lorusso. Il program - facebook.com facebook