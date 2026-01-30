Un pensionato di 68 anni di Volpago del Montello vince quasi 1,8 milioni di euro al Gratta e Vinci. La sua sorpresa si trasforma in un dramma quando il figlio scopre la vincita e reagisce in modo inaspettato. La vicenda si svolge tra emozioni e tensioni, con il denaro che cambia improvvisamente le loro vite.

La storia arriva da Volpago del Montello, in provincia di Treviso, dove un pensionato di 68 anni ha acquistato un biglietto del Gratta e Vinci “ Turista per sempre ”, portandosi a casa una vincita complessiva di 1 milione e 768mila euro. Come previsto dalla tipologia del premio, una parte della somma è stata incassata immediatamente, mentre il resto verrà erogato nel tempo sotto forma di vitalizio mensile. L’uomo riceverà infatti 6mila euro al mese per 20 anni, una rendita che garantisce una stabilità economica significativa nel lungo periodo. Il figlio scopre la vincita e il rapporto si incrina. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Vincita pazzesca al Gratta e Vinci ma finisce malissimo: cosa fa il figlio quando lo scopre

Un uomo di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto quasi 1,8 milioni di euro con un Gratta e Vinci.

Un uomo ha vinto quasi due milioni di euro giocando al Gratta e vinci “Turista per Sempre”.

GRATTA E VINCI Vincita milionaria al Gratta e Vinci, il figlio del vincitore chiede il mantenimentoIl figlio quarantenne, laureato in lettere e attualmente disoccupato, ha deciso di rivolgersi ai giudici per ottenere un mantenimento mensile ... statoquotidiano.it

Vince 2 milioni di euro al Gratta e Vinci e il figlio lo denuncia: Non vuole darmi neanche un centesimoUn 68enne trevigiano vince quasi 2 milioni con un Gratta e Vinci, ma il figlio 40enne lo denuncia per ottenere 1800 euro mensili ... ilfattoquotidiano.it

