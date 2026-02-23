al terzo festival di sanremo bravi torna in gara con una ballata che anticipa un nuovo progetto tra teatro e musica

Michele Bravi partecipa a Sanremo 2026 con una ballata che anticipa un nuovo progetto tra teatro e musica. La scelta della canzone nasce da una poesia di San Francesco, considerata un portafortuna, e dalla volontà di mantenere una routine di riposo precoce. La sua presenza sul palco si inserisce in un percorso artistico in evoluzione, mentre si prepara a esibirsi davanti al pubblico. La sua partecipazione si concentra sulla qualità delle esibizioni e sulla creatività.

U na poesia di San Francesco come portafortuna e a letto presto ogni sera: no, non è la routine di un asceta, ma il programma sanremese – almeno, sulla carta – di Michele Bravi, 31 anni, pronto a partecipare a Sanremo 2026. Michele Bravi racconta il nuovo album, ispirato dal neurologo Oliver Sacks X Leggi anche › Quando inizia Sanremo 2026 e dove seguire le 5 serate L’artista, che si presenta tra i Big con il brano Prima o poi, ammette di non avere l’attitudine del rocker maledetto: «Lo so, è un po’ da anzianotto, ma ho bisogno di dormire. Se vado a letto alle 4 per poi svegliarmi alle 7 mi scombussolo tutto », ha raccontato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Michele Bravi in gara al Festival di Sanremo 2026 con “Prima o poi”Michele Bravi partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Prima o poi”.

Michele Bravi in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Prima o poi”Michele Bravi torna sul palco di Sanremo 2026 con il brano “Prima o poi”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Leo Gassmann a Sanremo: Piangerò sicuramente durante la serata cover; Sanremo 2026, Dargen D’Amico (ancora) rivelazione del Festival? Testo e significato di ‘AI AI’; L’Orso d’oro contro il regime turco. Con un occhio sul mondo; La notte dei testi, per la prima volta in anteprima i versi delle canzoni arrivano online.

Sanremo 2026, Dargen D’Amico (ancora) rivelazione del Festival? Testo e significato di ‘AI AI’Dopo Dove si balla, Dargen D’Amico torna a Sanremo 2026 con AI AI: ironia, elettronica e una riflessione pop su social e intelligenza artificiale. libero.it

Voilà, Elettra Lamborghini tornerà al Festival di Sanremo (ma senza reggaeton)L’anno scorso, nelle vesti di co-conduttrice della terza serata del Festival, «stavo per svenire», ha dichiarato. Però poi ci ha ripensato: «Forse in effetti è più facile condurre, perché mi viene più ... iodonna.it

Levante si prepara a vivere il suo terzo Festival di Sanremo, consolidando un percorso artistico che l’ha già vista protagonista dell’Ariston in due edizioni precedenti #Radioshow #Sanremo2026 - facebook.com facebook