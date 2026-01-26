michele bravi in gara al festival di sanremo 2026 con prima o poi

Michele Bravi partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Prima o poi”. Questa partecipazione rappresenta un’importante tappa nel percorso artistico del cantante, che si prepara ad esibirsi sul palco dell’Ariston. Il brano, scelto per questa occasione, si inserisce in un contesto musicale di rilievo, offrendo al pubblico un’ulteriore testimonianza della sua crescita artistica.

MILANO – Si intitola “Prima o poi” il brano che Michele Bravi presenterà sul palco dell’Ariston, in gara al Festival di Sanremo 2026. Il singolo è uno sguardo tenero rivolto a tutte le persone che, almeno una volta nella vita, si sono sentite inadeguate e fuori posto. Attraverso una sequenza di immagini frammentate e intense, l’artista dà voce a quella sensazione di smarrimento di chi, bagnato sotto la pioggia, non ricorda nemmeno il citofono giusto a cui suonare. Il testo, firmato da Michele Bravi, Rondine e Gianmarco Grande, si sviluppa su una costruzione armonica incalzante, dove scale maggiori e minori si intrecciano in passaggi bruschi ma necessari: nasce così un brano che fonde l’energia del “brit pop” a un respiro sinfonico e cinematografico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

