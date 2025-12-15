michele bravi in gara al festival di sanremo 2026 con il brano prima o poi

Michele Bravi torna sul palco di Sanremo 2026 con il brano “Prima o poi”. L’artista, noto per la sua talento e versatilità, si prepara a emozionare il pubblico con questa nuova esibizione durante la storica kermesse musicale.

SANREMO – Si intitola “Prima o poi” il brano che Michele Bravi presenterà sul palco dell’Ariston, in gara al Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato ieri sera, durante la finalissima di Sanremo Giovani trasmessa in diretta su Rai 1: “Prima o poi è uno sguardo dolce sugli inadeguati e le persone fuori posto. Rappresenta proprio quel momento in cui sotto la pioggia arrivi davanti al citofono di casa e non ricordi più quale sia quello giusto”. Il singolo, scritto da Michele Bravi, Rondine e Gianmarco Grande, è disponibile in presave al link: https:michelebravi.bfan.linkprima-o-poi. A quattro anni dall’ultima partecipazione, il cantautore inaugura così un nuovo capitolo della sua carriera. Lopinionista.it

Michele Bravi - Inverno dei fiori (Sanremo 2022)

