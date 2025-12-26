Gran concerto di Natale al teatro Samonà | sul palco l’Orchestra sinfonica dei fiori

Un pomeriggio dedicato alla grande musica sinfonica per vivere la magia del Natale. Sabato 27 dicembre alle 18 il teatro Samonà di Sciacca ospiterà il Gran concerto di Natale con l'Orchestra sinfonica dei fiori diretta dal maestro Alfonso Di Rosa. Sul palco anche cantanti lirici e corpo di ballo.

