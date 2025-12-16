Ospedali in rete e team multidisciplinare per l' assistenza ai pazienti con malattie rare | il modello dell' Asl Bari

L'assistenza ai pazienti con malattie rare richiede un approccio integrato e multidisciplinare. L'Asl Bari ha implementato un modello di rete ospedaliera e team specializzati per garantire un trattamento coordinato e efficace. Nel territorio dell'area metropolitana, sono censite oltre 12.000 persone affette da queste patologie, evidenziando l'importanza di un sistema sanitario integrato e dedicato.

Nel territorio dell'area metropolitana di Bari, sono 12.284 le persone con malattia rara attualmente censite. Pazienti che, proprio in ragione della loro patologia, presentano bisogno assistenziali complessi e spesso poco conosciuti. Per rispondere a tali esigenze, la Asl di Bari ha elaborato un.

