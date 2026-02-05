Malattie rare | Marchesi Ipsen ‘sfida è portare innovazione a pazienti con Sindrome di Alagille'

Il dottor Marchesi di Ipsen parla di una sfida importante: portare innovazione ai pazienti affetti dalla Sindrome di Alagille. L’azienda si concentra sulle malattie rare, ma anche su oncologia e neuroscienze, con l’obiettivo di trovare soluzioni terapeutiche nuove e più efficaci. La strada è lunga, ma l’impegno è deciso a migliorare le condizioni di chi vive con queste patologie complesse.

(Adnkronos) - "Ipsen concentra il proprio impegno nelle malattie rare, ma anche in oncologia e neuroscienze, con un obiettivo comune: offrire ai pazienti soluzioni terapeutiche innovative in aree ad alta complessità e con bisogni clinici ancora in gran parte insoddisfatti. Proprio nelle malattie rare, tuttavia, il percorso dell'innovazione presenta sfide aggiuntive". Così all'Adnkronos Chiara Marchesi, Medical & Regulatory Affairs Director di Ipsen Italia "È fondamentale, innanzitutto, mantenere un dialogo costante con esperti, società scientifiche, associazioni di pazienti e istituzioni - prosegue - Il percorso di cura deve essere non solo efficace, ma anche personalizzato e sostenibile.

