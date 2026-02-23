Al Miela il grande omaggio a Schubert Schumann e Chopin

Il violoncello è una donna, rispondeva il celeberrimo violoncellista Mstislav Rostropovich a chi gli chiedeva di spiegare la profonda intesa e connessione emotiva con il suo strumento, e con l'atmosfera passionale e avvolgente della sua musica. Sarà questo il filo rosso della serata che vedrà protagonista a Trieste una straordinaria violoncellista, l'olandese Ella Van Poucke, "star" pluripremiata e vincitrice del prestigioso Premio Chigiana 2017, così come del primo Premio all'International Isang Yun Cello Competition, e di moltissimi altri contest. Mercoledì 25 febbraio farà tappa al Teatro Miela di Trieste, nell'ambito del cartellone Cromatismi 5.