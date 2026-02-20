Un viaggio nella leggenda di Teodorico il Grande a Galeata la presentazione del libro di Paola Novara

Domenica 22 febbraio, alle ore 16, al Museo Civico Mambrini di Pianetto, Paola Novara presenta il suo libro “Una carrozza tutta d’oro. La leggenda di Teodorico da Ravenna ai mari del Nord” (Il Ponte Vecchio, 2025). Il volume indaga sia alcuni aspetti della vita e delle attività di Teodorico il Grande, sia la letteratura che circonda la figura del sovrano. Le attività a beneficio delle città destinate a ospitare la corte, quindi non solo Ravenna, ma anche Pavia e Verona, i rapporti con i funzionari di corte che si incrinarono sempre più nel corso del tempo e la morte, che viene descritta dagli storici secondo modalità differenti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: "Il Fiabaverso": a Spazio Cultura la presentazione del libro di Paola Gallas

Leggi anche: 'L'invenzione del cuoco', presentazione del libro di Alberto Grandi: un viaggio nella storia della cucina

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Io sono Mina: alle 'Clarisse' di Rapallo un viaggio nella leggenda di un'icona senza tempo; Dalla leggenda al reperto; Viaggio a Berbenno, la casa di Arianna Fontana: nella sala dell’oratorio si soffre e si gioisce per la regina di ghiaccio: La nostra Ary è già leggenda; Il Piave tra storia e leggenda.

Io sono Mina in scena alle 'Clarisse' di Rapallo: un viaggio nella leggenda di un'icona senza tempoVoce inconfondibile, presenza magnetica, assenza leggendaria. Raccontare Mina significa attraversare oltre sessant’anni di musica italiana e internazionale ma anche entrare in un mito che ha scelto il ... primocanale.it

Amore e Psiche, la leggenda d’amore più bella di sempreQuella di Amore e Psiche è una favola senza tempo, metafora dell'eterna lotta tra razionalità e istinto, tra cuore e cervello. Ripercorriamone il significato e l'influenza che ancora esercita la stori ... libreriamo.it

IN OCCASIONE DEL 1500 ANNI DELLA MORTE DI TEODORICO 526-2026 Domenica 22 febbraio, ore 16,00 presso Museo Mambrini di Galeata Paola Novara presenta il libro UNA CAZZOZZA TUTTA D'ORO. La leggenda di Teodorico da Ravenna ai mari de - facebook.com facebook