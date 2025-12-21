Cervia sindaco indagato per presunti maltrattamenti alla moglie | custodia cautelare respinta

L'indagine ha avuto origine dopo che la moglie si è recata al pronto soccorso di Ravenna il 5 dicembre scorso, dichiarando che sarebbe stata spinta a terra dal marito.

