Aiello del Sabato 51enne accusato di maltrattamenti nei confronti dei genitori anziani dinanzi al GIP

A Aiello del Sabato, un uomo di 51 anni ha rischiato il carcere dopo aver picchiato i genitori anziani. La causa sono stati violenti comportamenti che si sono verificati davanti a testimoni, tra cui alcuni vicini preoccupati per le urla. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto diverse segnalazioni e ha trovato i genitori in condizioni di shock. Il giudice ha deciso di mettere l’uomo agli arresti domiciliari per tutelare gli anziani. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

Un cinquantunenne di Aiello del Sabato è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver maltrattato i propri genitori, entrambi anziani. La misura cautelare è stata disposta dal GIP del Tribunale di Avellino, a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato.L’indagato, assistito dall’avvocato Carmine Pascarosa, ha deciso di presentarsi davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia, fornendo una ricostruzione che, seppur in parte, diverge da quella prospettata dagli inquirenti. Le forze dell'ordine, infatti, avevano già delineato uno scenario inquietante, ma l’uomo ha contestato parzialmente le circostanze emerse dalle indagini.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei genitori, arrestatoUn giovane di Arezzo è finito in carcere perché ha picchiato e minacciato i genitori, causando loro paura e disagio.

