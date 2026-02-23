Ai Bafta 2026 îl beauty look più bello è quello di Kate Middleton radiosa e principesca con capelli a onde soffici più romantiche che mai

Kate Middleton ha conquistato i riflettori ai Bafta 2026 grazie a un look radioso e principesco, scelto dopo aver evitato l’evento per tre anni. La principessa ha sfoggiato capelli a onde morbide e vaporose, abbinati a un abito Gucci rosa antico. La scelta del trucco e dei capelli ha catturato l’attenzione dei presenti, confermando il suo ruolo di icona di stile. La sua presenza ha attirato molte fotografie e commenti sui social.

R itorno in grande stile sul red carpet dei Bafta 2026, gli Oscar britannici, per Kate Middleton. La Principessa del Galles, assente nelle ultime tre edizioni, ha indossato un abito Gucci rosa antico e il suo miglior” accessorio beauty”, la sua maxi chioma a onde soffici e vaporose. Ed è subito la più bella della serata. La mossa di Kate Middleton ai Bafta 2026: un abito “riciclato” per coprire lo scandalo dei Windsor X Leggi anche › Kate Middleton nella Giornata mondiale contro il cancro: «I miei tanti momenti di paura» Bafta 2026, Kate Middleton e i capelli a “onde royal”. Fiabesca. Definita “una vera principessa Disney” dal Mirror, Kate Middleton è tornata sul red carpet dei Bafta 2026 accanto al marito William scegliendo un look che ricorda molto quello delle principesse delle favole. 🔗 Leggi su Iodonna.it

BAFTA 2026: Kate Middleton con onde scolpite e smokey-eyes e tutti gli altri beauty look delle starKate Middleton ha scelto onde definite e smokey-eye per la serata dei BAFTA 2026, attirando l’attenzione tra le star presenti.

Ai BAFTA 2026 Kate Middleton, con un vecchio abito Gucci, ci fa dimenticare i guai della Royal FamilyKate Middleton ha indossato un abito Gucci del 2019 ai BAFTA 2026, attirando l'attenzione sul suo stile elegante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: BAFTA 2026: il ritorno di Kate Middleton e tutti i look più belli della serata; I migliori look sul red carpet dei Premi BAFTA 2026: da Monica Bellucci a Emma Stone e Kate Hudson; Bafta 2026, nomination e guida completa: chi vince stasera a Londra vince agli Oscar; Kate Middleton torna ai Bafta, l’abito riciclato bicolor è la mossa vincente contro lo scandalo.

Leonardo DiCaprio vince un'altra battaglia per il miglior orologio ai BAFTA 2026È quello che succede quando indossi un Rolex fuori produzione, ovviamente. L'attore di One Battle After Another era in buona compagnia nella classifica degli orologi da urlo. E questi sono i migliori ... gqitalia.it

BAFTA 2026, la lista completa dei vincitoriTrionfa 'Una battaglia dopo l'altra' con 6 riconoscimenti, tra cui miglior film e regia, ma 'I peccatori' fa la storia come film più premiato diretto da un regista nero. 'Marty Supreme' record per il ... rollingstone.it

Kate Middleton e William di Inghilterra ai Bafta. Abito da favola e sorrisi per tenere lontano lo scandalo Epstein - facebook.com facebook

Kate, la principessa che tenta di salvare la Corona Kate Middleton alla sua prima uscita dopo l’arresto di Andrea x.com