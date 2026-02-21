Calabria | 400 medici cubani resistono alla pressione USA l’Italia
In Calabria, circa 400 medici cubani continuano a lavorare nonostante le pressioni degli Stati Uniti. Le autorità italiane difendono l’accordo con Cuba, che prevede l’invio di medici e infermieri nel territorio. La presenza di questi professionisti stranieri rappresenta un aiuto importante per le aree più svantaggiate della regione. Nonostante le richieste di Washington di interrompere il progetto, le istituzioni italiane confermano la loro posizione. La situazione rimane in bilico con l’attenzione rivolta al futuro.
Calabria e Cuba: Il Governo Italiano Respinge le Pressioni USA sull’Assistenza Sanitaria. Il governo italiano mantiene fermo il suo sostegno all’accordo con Cuba per l’invio di circa quattrocento medici e infermieri in Calabria, nonostante le crescenti pressioni da parte dell’amministrazione statunitense. Un inviato speciale di Washington si recherà prossimamente a Catanzaro per discutere direttamente con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, della questione, che solleva interrogativi sulle relazioni bilaterali e sulle priorità della politica sanitaria italiana. La decisione, sostenuta dalla Farnesina, arriva in un momento di grave carenza di personale medico nella regione e di necessità di garantire l’accesso alle cure per la popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
