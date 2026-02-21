Calabria | 400 medici cubani resistono alla pressione USA l’Italia

Calabria e Cuba: Il Governo Italiano Respinge le Pressioni USA sull’Assistenza Sanitaria. Il governo italiano mantiene fermo il suo sostegno all’accordo con Cuba per l’invio di circa quattrocento medici e infermieri in Calabria, nonostante le crescenti pressioni da parte dell’amministrazione statunitense. Un inviato speciale di Washington si recherà prossimamente a Catanzaro per discutere direttamente con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, della questione, che solleva interrogativi sulle relazioni bilaterali e sulle priorità della politica sanitaria italiana. La decisione, sostenuta dalla Farnesina, arriva in un momento di grave carenza di personale medico nella regione e di necessità di garantire l’accesso alle cure per la popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Calabria: Sanità a rischio per le possibili sanzioni Usa ai funzionari che impiegano medici cubani.Gli Stati Uniti minacciano di sanzionare i funzionari calabresi che hanno assunto medici cubani, mettendo a rischio la qualità dei servizi sanitari nella regione.

Calabria, Guardia Medica sotto pressione: indagine a Francavilla Marittima sui disservizi e la carenza di medici.A Francavilla Marittima, i cittadini si trovano a fare i conti con una guardia medica in grande difficoltà.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Calabria, i dottori cubani restano: il governo dice no a Washington; Lavia (Cisl Calabria): la sanità regionale è in emergenza, 15 anni di commissariamento non hanno risolto nulla. Servono più assunzioni e va rinegoziato il piano di rientro. Positivo il rapporto con Occhiuto: dal dialogo nascono soluzioni concrete; Ospedali, medici cubani a rischio in Italia e in Calabria. Gli Stati Uniti vogliono rimpatriarli; L’offensiva Usa contro Cuba minaccia la sanità calabrese. Senza i doctores, pronto soccorso chiusi.

Calabria, i dottori cubani restano: il governo dice no a WashingtonUn inviato di Trump vedrà Occhiuto per parlare dei 400 camici bianchi. La Farnesina resiste. Il forzista: Ne servono altri seicento ... repubblica.it

Ospedali, medici cubani a rischio in Italia e in Calabria. Gli Stati Uniti vogliono rimpatriarliL’Amministrazione Trump favorevole all’interruzione del programma che ha portato qui centinaia di dottori. Sono in corso interlocuzioni tra Occhiuto e la diplomazia a stelle e strisce per trovare solu ... calabria.gazzettadelsud.it

Medici cubani, Occhiuto: “Resteranno in Calabria. Incontro con Mike Hammer la prossima settimana” https://gazzettadelsud.it/p=2174453 - facebook.com facebook

Usb Calabria, per le sanzioni ai medici di base atti concreti e non rassicurazioni. "Garantirgli la possibilità di svolgere il proprio dovere con autonomia e responsabilità" #ANSA x.com