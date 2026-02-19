Olimpiadi 2026 il medagliere live | l’Italia scivola dietro agli Stati Uniti | La nuova classifica
Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, l’Italia si trova al secondo posto nel medagliere, dietro agli Stati Uniti. La squadra azzurra ha conquistato finora 9 medaglie d’oro e 26 in totale, grazie a successi in diverse discipline come lo sci alpino e il pattinaggio di velocità. I risultati sono stati ottenuti grazie a prestazioni di atleti che si sono allenati duramente negli ultimi anni. La classifica aggiornata mostra chiaramente come l’Italia continui a competere con determinazione per migliorare il proprio posizionamento.
Per l’ Italia è già una certezza, sono delle Olimpiadi invernali da record: a Milano-Cortina 2026 la spedizione azzurra ha già raggiunto quota 9 ori e 26 medaglie complessive. La storica edizione di Lillehammer ’94 appartiene ormai al passato. Tutti i primati sono stati stracciati da questa edizione dei Giochi. In questo momento l’Italia è terza nel medagliere, dietro all’irraggiungibile Norvegia e agli Stati Uniti, che ci hanno sorpassato grazie al doppio oro conquistato nella serata di giovedì. Ma già chiudere sul podio sarebbe il miglior risultato di sempre. Gli ori sono arrivati da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, dalla staffetta mista di short track, dallo slittino, dalla doppia impresa di Federica Brignone, dal biathlon con Lisa Vittozzi e dall’ inseguimento a squadre maschile sempre nello speed skating. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
