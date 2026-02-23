Aggressione ai vigili del fuoco arriva la solidarietà della Città Metropolitana di Napoli

Un incendio a Santa Maria la Carità ha provocato un'aggressione ai vigili del fuoco, che cercavano di domare le fiamme. La Città Metropolitana di Napoli ha condannato l’accaduto e ha manifestato vicinanza ai professionisti coinvolti. Durante le operazioni di spegnimento, alcuni pompieri sono stati colpiti da oggetti lanciati da persone presenti sul luogo. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli operatori e le autorità locali.

Le parole di Gaetano Manfredi a seguito della violenza avvenuta, a Santa Maria la Carità, ai danni di personale dei vigili del fuoco La Città Metropolitana di Napoli ha espresso solidarietà ai vigili del fuoco, del distaccamento di Castellammare di Stabia, vittime di una violenta aggressione mentre erano impegnati nello spegnimento di un incendio a Santa Maria la Carità.Così il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi: "Esprimo la più profonda solidarietà, a nome mio e dell'intera Città Metropolitana di Napoli, ai vigili del fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia, vittime la notte scorsa di una violenza inaudita e ingiustificabile mentre svolgevano il proprio dovere","L'aggressione subita dal personale intervenuto è un atto vile che colpisce non solo dei lavoratori esemplari, ma un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per tutto il territorio.