Violenta aggressione ai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio

Un incendio di un camion in Santa Maria la Carità ha scatenato una violenta aggressione ai vigili del fuoco intervenuti per spegnerlo. Durante il turno notturno del 23 febbraio 2026, circa una decina di persone, tra uomini e donne, si sono scagliate contro i pompieri, colpendoli con oggetti e insulti. La situazione si è aggravata rapidamente, costringendo i soccorritori a chiedere rinforzi e a mettere in sicurezza l’area. La presenza dei facinorosi ha reso difficile il lavoro dei vigili del fuoco.

"Nelle ore del turno notturno del 23.02.2026 - spiega il sindacato - la squadra di Vigili del fuoco di Castellammare di Stabia, intervenuta per incendio camion in Santa Maria la Carità, ha subìto una violenta aggressione fisica da parte di una decina di facinorosi, donne ed uomini, avventatosi dapprima sull'autista dei caschi rossi malmenandolo con inusitata e gratuita violenza per poi usare lo stesso deplorevole e condannabile trattamento con i restanti componenti della squadra VF intervenuti a protezione del proprio collega". La denuncia porta la firma di Ciro Notaro, segretario generale Uilpa, sigla sindacale dei Vigili del Fuoco.