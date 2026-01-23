ruba alla stazione di verona e aggredisce gli agenti intervenuti con calci e pugni arrestato 26enne

Un uomo di 26 anni è stato arrestato alla stazione di Verona Porta Nuova per aver opposto resistenza e aggredito gli agenti intervenuti. Durante l’intervento, ha colpito gli ufficiali con calci e pugni, causando danni alla struttura. L’episodio si è verificato nel contesto di comportamenti violenti, con le forze dell’ordine che hanno prontamente gestito la situazione e assicurato l’arresto del soggetto.

Un giovane di 26 anni è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale alla fine di un intervento della Polizia di Stato presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Il soggetto, cittadino italiano e pluripregiudicato, è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti e danneggiato diversi locali della stazione. L’uomo è stato inoltre denunciato per danneggiamento aggravato e segnalato per il possesso di sostanze stupefacenti. Paura alla stazione di Verona Porta Nuova La perquisizione e il ritrovamento della refurtiva Danneggiamenti negli uffici della Polizia Le misure adottate e i provvedimenti del giudice Paura alla stazione di Verona Porta Nuova L’episodio si è verificato all’interno della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

