Ritardo nella consegna cliente aggredisce corriere | denunciato

Un cliente si è scagliato contro un corriere donna a Città di Castello. La donna si è trovata costretta a entrare in auto e a chiedere aiuto, mentre il cliente la ha aggredita dopo un ritardo nella consegna. La polizia ha denunciato l’uomo e sta indagando sull’accaduto.

Città di Castello (Perugia), 12 febbraio 2026 - Cliente aggredisce un corriere donna e la costringe a blindarsi in auto in attesa di rinforzi. E' successo a Città di Castello dove la Polizia ha individuato e denunciato un uomo ritenuto responsabile di una violenta aggressione ai danni di una fattoria e, successivamente, del suo responsabile. L'episodio si è verificato mentre l'addetta di una ditta di spedizioni stava provvedendo alla consegna di un pacco presso un domicilio. Il destinatario, dopo aver iniziato a lamentarsi per il ritardo della consegna e aver rivolto offese e minacce alla donna, l'ha costretta a rifugiarsi all'interno del proprio mezzo.

