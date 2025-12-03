Rapina al supermercato Aggredisce il direttore e un anziano cliente Preso con il complice

Fermati dal direttore del supermercato e da un’addetta alla sicurezza mentre cercavano di allontanarsi dopo aver sottratto merce dagli scaffali, hanno reagito con violenza e uno dei due ha colpito al viso con una tenaglia il direttore e un cliente di 82 anni intervenuto per difendere la donna: i due sono stati arrestati dai carabinieri per rapina aggravata e lesioni. L’episodio ha avuto come teatro, nella mattinata di lunedì, il supermercato Esselunga di viale Sabotino: qui due soggetti di 19 e 23 anni, il secondo dei quali con precedenti, sono stati notati dal servizio di sicurezza mentre, passando tra le corsie del supermercato, prelevavano quattro smartwatch e numerose confezioni di formaggio per poi nascondere la merce negli zaini e provare a eludere i controlli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina al supermercato. Aggredisce il direttore e un anziano cliente. Preso con il complice

News recenti che potrebbero piacerti

Razzia al supermercato nel Palermitano: rintracciato il responsabile. Furto da oltre 5.000 https://qds.it/palermo-supermercato-arresto-rapina-carabinieri-cronaca/ - facebook.com Vai su Facebook

Legnano, rapina al supermercato: colpiti al volto con una tenaglia il direttore del negozio e un anziano intervenuto per difendere una vigilante - I banditi di 19 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo la razzia di orologi e cibo e la colluttazione: il coraggioso 82enne era andato in soccorso di un’addetta alla sicurezza ... Da msn.com

Castelletto, marocchino ruba al supermercato e aggredisce direttore: arrestato - Castelletto ieri hanno arrestato un marocchino 50enne per tentata rapina, violenza e lesioni a Pubblico ufficiale. Segnala ligurianotizie.it

Ruba al Pam e aggredisce il vigilante, poi fugge: trentenne arrestato - Mercoledì sera gli agenti della Questura hanno arrestato un trentenne di origine marocchina, senza fissa dimora e privo di documenti regolari per restare sul territorio nazionale. Scrive brescia.corriere.it

Tentata rapina al supermercato: minaccia il direttore, tenta la fuga ma viene arrestato - Un 26enne ieri pomeriggio è stato arrestato dai Carabinieri della Spezia per una tentata rapina commessa in un supermercato di Via XXIV Maggio alla Spezia. Come scrive msn.com

Ruba al supermercato, e tenta di fuggire con la merce nascosta sotto i vestiti. Poi aggredisce il titolare. Arrestato per rapina 29enne straniero - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno tratto in arresto un 29enne di origine straniera, ritenuto, al termine di approfonditi accertamenti e verifiche, il presunt ... Lo riporta gazzettadiparma.it

Brescia. Rapina il “Pam” di Via Porcellaga, aggredisce l’Addetto alla Vigilanza e si da alla fuga: arrestato pregiudicato straniero - com) Brescia, 28 novembre 2025 – Nella serata di mercoledì gli Agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brescia hanno ... mi-lorenteggio.com scrive