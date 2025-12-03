Droga nel vano batteria dell’auto | 24enne arrestato nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minuto Nascondeva la droga nel vano della batteria della sua auto lo spacciatore arrestato dai carabinieri di Piano di Sorrento a Meta di Sorrento, nel Napoletano. Si tratta del 24enne D. R., già noto ai militari che dopo averlo avvistato decidono di controllarlo: scatta la perquisizione ma non c’è traccia di droga nella vettura e neppure addosso a lui. I militari approfondiscono i controlli e l’auto viene setacciata: la droga viene trovata, nel vano batteria, sotto il cofano. Complessivamente sono stati sequestrati 70 grammi di marijuana, suddivisa in 15 involucri. Il 24enne è ora è in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga nel vano batteria dell’auto: 24enne arrestato nel Napoletano

