In due sorpresi a rubare nella Lidl merce per 270 euro

Nella serata del 21 gennaio, due uomini di nazionalità georgiana sono stati arrestati dai carabinieri di Caserta per aver tentato di rubare circa 270 euro di merce nel supermercato Lidl di Casagiove. L’intervento è avvenuto in flagranza di reato per furto aggravato. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza nei luoghi pubblici e commerciali della zona.

