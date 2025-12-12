Pride Budapest chiuse le indagini | chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Karacsony | Vado fieramente in tribunale

La polizia di Budapest ha concluso le indagini sul sindaco Gergely Karacsony, accusato di aver organizzato il Pride di giugno scorso. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio, mentre il sindaco si mostra deciso e fiero di affrontare il procedimento. La vicenda solleva importanti questioni sulla libertà di manifestazione e sui diritti civili in Ungheria.

Roma, 12 dicembre 2025 – La polizia ha chiuso l'indagine a carico del sindaco di Budapest Gergely Karacsony, avviata per aver organizzato il Pride a giugno scorso nella capitale ungherese, e propone alla Procura di rinviarlo a giudizio. Lo ha annunciato il sindaco stesso. “La polizia ha chiuso l'indagine a mio carico, e propone alla Procura di rinviarmi al giudizio per la violazione della legge sulla protezione dei minori, pretesto per vietare la marcia”, ha detto su Facebook. Karacsony rischia un anno di prigione. Il 28 giugno hanno marciato a Budapest su invito del sindaco più di 300 mila persone nell'ambito del più grande Pride mai tenuto in Ungheria, in risposta al divieto che aveva imposto il governo Orban. Quotidiano.net

