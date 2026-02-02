Fermato in auto ha la marijuana | scatta il blitz in casa trovati oltre 100 grammi di droga

I carabinieri di Porto Garibaldi hanno arrestato un uomo di 34 anni, sorpreso con droga sia in auto che a casa. Sabato sera, lungo la strada statale Romea, i militari hanno fermato il 34enne, che aveva con sé 5 grammi di marijuana. Durante la perquisizione domiciliare, hanno trovato oltre 100 grammi di droga. Ora l’uomo si trova in manette.

Con la droga in auto e a casa, finisce in manette. Sabato sera, lungo la strada statale Romea – all’altezza di Lido delle Nazioni – i carabinieri di Porto Garibaldi hanno fermato un 34enne del luogo, disoccupato, che durante un controllo alla circolazione stradale è stato trovato con 5 grammi di marijuana. Le successive verifiche, estese all’abitazione, hanno permesso di sequestrare ulteriori 85 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish, per un totale di circa 110 grammi di sostanze stupefacenti. Per il 34enne è dunque scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria estense, è stato collocato nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Ferrara, in attesa dell’udienza di convalida.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Un'operazione delle forze dell'ordine a Ferrara ha portato al sequestro di circa 200 grammi di hashish e al fermo di un sospettato.

