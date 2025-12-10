Affari Tuoi la concorrente infrange il regolamento Stefano De Martino è senza parole

Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, una concorrente ha infranto il regolamento, lasciando Stefano De Martino senza parole. Il programma, spesso al centro di discussioni, è stato accusato da alcuni di somigliare a un gioco d’azzardo, evidenziando come fortuna e coraggio siano elementi chiave nel gioco.

C’è chi dice che Affari Tuoi sia un gioco d’azzardo e, pur trovando esagerate le accuse di Mediaset, non si può negare che nel gioco Rai la fortuna e il coraggio giochino un ruolo a dir poco fondamentale. C’è chi rischia, chi osa e chi punta sul sicuro. Tra le concorrenti più impavide di questa stagione c’è Elena dalla Lombardia, le cui scelte hanno tolto la parola persino al conduttore Stefano De Martino. Nessuno è impavido come Elena. Pacchista della puntata di mercoledì 10 dicembre di Affari Tuoi è Elena, in rappresentanza della Lombardia. L’elegante concorrente arriva accompagnata dal fidanzato Nicola, conosciuto in una strana circostanza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, la concorrente infrange il regolamento, Stefano De Martino è senza parole

Affari Tuoi, la concorrente infrange il regolamento, Stefano De Martino è senza parole - Elena è la concorrente più coraggiosa di Affari Tuoi e le sue scelte lasciano Stefano De Martino per la prima volta senza parole ... dilei.it scrive

Affari tuoi, De martino senza freni: "Io tifo per la concorrente". Il Dottore rilancia e beffa Elena nel finale - Nella nuova puntata del 10 dicembre, la partita di Elena e del marito Nicola finisce male: Rifiutano le offerte del Dottore e tornano a casa con 200 euro ... Lo riporta libero.it

Luisa ad Affari Tuoi sogna il pacco da 200mila euro e la pacchista vestita di bianco ma non lo prende e perde Vai su X

Coppia di gemelle triestine pronta a conquistare Affari Tuoi - facebook.com Vai su Facebook