Aeronautica spariti pezzi di aerei e jet militari per 17 milioni di euro | indagine sui vertici

L’aeronautica ha segnalato il furto di pezzi di aerei e jet militari per un valore di 17 milioni di euro. La causa è attribuibile a presunte azioni di peculato da parte di alcuni vertici, accusati di aver sottratto materiali destinati alla manutenzione e alla sicurezza. Le indagini mirano a chiarire come siano stati gestiti i beni pubblici e quale ruolo abbiano avuto i responsabili. Gli investigatori hanno sequestrato documenti e computer per approfondire il caso.

Quasi 2.500 pezzi di aerei e jet militari spariti tra cui componenti dei cacciabombardieri Tornado e Amx e del C-130, l'aereo da trasporto tattico dell'Aeronautica per un valore stimato di 17 milioni di euro. È, secondo quanto scrive Repubblica, il fulcro di una indagine coordinata dalla procura di Roma e la procura militare che vedrebbe coinvolti vertici della logistica dell'Aeronautica, alcuni generali e dirigenti di Ge Avio. L'ipotesi di reato, per tutti, è peculato: l'appropriazione o la distrazione di beni pubblici affidati per ragioni d'ufficio. Un'accusa che, se confermata, aprirebbe una ferita profonda ai vertici della filiera tecnica e amministrativa.