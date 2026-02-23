Advocaat si dimette da CT del Curacao a 4 mesi dai Mondiali | motivi legati alla salute di sua figlia
Dick Advocaat ha deciso di lasciare l’incarico di allenatore della nazionale di Curacao a causa di problemi di salute della figlia. La sua decisione arriva a quattro mesi dai Mondiali, lasciando il team senza guida prima dell'importante torneo. Advocaat ha spiegato che la priorità ora è stare vicino alla famiglia e dedicarsi alle cure necessarie. La sua scelta sorprende molti, considerando il ruolo cruciale che avrebbe avuto nella preparazione della squadra.
