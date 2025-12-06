Mondiali 2026 tifosi di Curaçao si esaltano vedendo i sorteggi

Vedere il nome del proprio Paese nell’urna dei sorteggi dei gironi dei Mondiali 2026 ha esaltato i tifosi del Curaçao, alla prima partecipazione alla fase finale della rassegna iridata calcistica. In molti si sono riuniti davanti alle tv per vedere in quale gruppo finisse la nazionale caraibica, che rappresenta uno Stato da soli 156 mila abitanti. Curaçao giocherà nel Gruppo E con Germania, Costa d’Avorio ed Ecuador. Un risultato delle urne raccolto con un urla di giubilo dai tifosi locali riuniti in un locale di Willemstad, la capitale del piccolo Paese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali 2026, tifosi di Curaçao si esaltano vedendo i sorteggi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mondiali 2026, scoppia il caso biglietti: del 30% sulla rivendita dei tagliandi. I tifosi accusano la #FIFA di bagarinaggio Vai su X

Occhi rossi, lacrime. Distrutto. Rueda, ct dell'Honduras, ha chiesto scusa ai tifosi, alla popolazione. Niente Mondiali. Battendo Costa Rica sarebbe stato al Mondiale. È finita 0-0. Fino al 93' di Guatemala-Suriname, l'Honduras era comunque una delle due migli - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali 2026, tifosi di Curaçao si esaltano vedendo i sorteggi - (LaPresse) Vedere il nome del proprio Paese nell'urna dei sorteggi dei gironi dei Mondiali 2026 ha esaltato i tifosi del Curaçao, alla ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Girone Italia Mondiali 2026, urna benevola: è il playoff a spaventare i tifosi. Il FIFA Peace Prize a Trump fa infuriare tutti - L'urna del Mondiale 2026 sorride all'Italia e sui social i tifosi non possono che esultare. Lo riporta sport.virgilio.it

Italia ai playoff Mondiali 2026, avversarie e calendario partite: date e orari - Nella semifinale dei playoff l'Italia sfiderà l'Irlanda del Nord a Bergamo giovedì 26 marzo a Bergamo alle 20. Come scrive sport.sky.it

La Fifa è costretta a cancellare il poster ufficiale dei Mondiali 2026: fa una gaffe enorme - La Fifa ha pubblicato e poi cancellato un poster per celebrare le 42 squadre già qualificate ai Mondiali ma tutti hanno notato un grande assente: per ... Come scrive fanpage.it

Curaçao si qualifica per i Mondiali: ha gli stessi abitanti di un quartiere di Roma, i tifosi reagiscono così - Storica qualificazione ai Mondiali di calcio per la nazionale di Curaçao, che resiste nello scontro diretto in casa della Giamaica e stacca il biglietto per il torneo iridato del ... corrieredellosport.it scrive

Gattuso è una furia in diretta tv: "Sentire i cori dei tifosi contro l'Italia è una vergogna!" - La rabbia esplode alla fine dopo la soddisfazione per la quinta vittoria di fila dell'Italia di Gattuso. Lo riporta corrieredellosport.it