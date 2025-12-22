lutto per la tv italiana se ne va un pezzo di storia immenso

Il mondo dell’informazione italiana è in lutto per la scomparsa di Giovanni Masotti, una delle figure più riconoscibili del giornalismo televisivo e, in particolare, della Rai. Giornalista politico di lungo corso, è stato per decenni un punto di riferimento per il pubblico, soprattutto nell’ambito dell’informazione istituzionale e parlamentare. Secondo quanto emerso, Masotti è morto all’alba di oggi, intorno alle 5.00, a Roma, dove era ricoverato in una clinica privata. Le condizioni si erano aggravate a causa di una broncopolmonite con complicazioni. Leggi anche: Addio al mito di cinema e tv, morte tremenda: “Dopo un intervento”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

